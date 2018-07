Presidente da CBF pode ficar fora do palco na festa do sorteio dos grupos

RIO - O primeiro grande evento da Fifa referente à Copa do Mundo de 2014 vai receber, no próximo sábado, delegações de 175 países na Marina da Glória, zona sul do Rio. Cerca de 800 jornalistas do mundo inteiro vão acompanhar no local o sorteio dos grupos das eliminatórias do Mundial. Apesar de anfitrião da festa, não é certo que o presidente do Comitê Organizador da Copa (COL), Ricardo Teixeira, ocupe o palco.

A programação inicial previa um discurso de três minutos do dirigente na abertura da cerimônia. Mas a última versão a que o Estado teve acesso delegava a Teixeira um papel secundário no evento. O palco seria dividido apenas entre a presidente Dilma Rousseff, que não confirmou oficialmente a presença, e o número 1 da Fifa, Joseph Blatter.

A mudança na programação, determinada pela Fifa, pegou de surpresa a diretora executiva do COL, Joana Havelange, filha de Ricardo e uma das responsáveis pela organização do evento.

Independentemente de poder ou não dar as boas-vindas aos convidados da Fifa, Teixeira receberá homenagem de Joseph Blatter e do secretário-geral da entidade, Jérome Valcke.

Desta forma, o presidente do COL e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não passará incólume no dia do sorteio, que vai ser transmitido ao vivo para cerca de 200 países.

Os apresentadores da festa, Tadeu Schmitt e Fernanda Lima, da TV Globo, vão contar com a ajuda de craques do passado e de jogadores da nova safra do futebol brasileiro para conduzir o sorteio dos grupos da Copa.

O evento está orçado em R$ 30 milhões, quantia repassada pelos governos do Estado e do município do Rio à Geo Eventos, empresa das Organizações Globo e do Grupo RBS contratada pelo COL para organizar a festa.

Entre a definição de um e outro grupo, estão previstas apresentações de famosos da música brasileira, como Ivan Lins e Ana Carolina, Ivete Sangalo e Daniel Jobim, neto do compositor Tom Jobim, que será lembrado com uma versão em inglês de Garota de Ipanema, sucesso de Tom e Vinicius de Moraes.

Aquarela do Brasil. Imagens em vídeos vão divulgar e realçar as belezas naturais do Brasil, não necessariamente das 12 cidades-sede do Mundial. Os ensaios dos envolvidos no espetáculo vão começar nesta segunda-feira, sob rígido esquema de segurança no entorno da Marina da Glória.

A lista dos escolhidos para sortear os grupos não inclui Pelé nem Romário, mas reúne nomes internacionais do futebol do País, como Zagallo, Ronaldo, Zico, Cafu e Bebeto. Os jogadores novatos vão ser representados por Neymar, Fellipe Bastos, Lucas Piazón e Adryan.

Caberá a Zagallo, que participou de quatro conquistas mundiais do Brasil, sortear os grupos da América do Norte, Caribe e América Central.

Ronaldo vai ajudar a distribuir 53 seleções europeias em nove grupos. Por sua longa trajetória no futebol japonês, Zico será o responsável pela definição das chaves asiáticas.

Cafu e Neymar vão dirigir o sorteio dos africanos, enquanto Bebeto ficou com a Oceania.

A Fifa já determinou que não haverá mudança com relação à distribuição de vagas entre os continentes. A Europa terá 13 seleções no Mundial do Brasil. A África, cinco.

Na América do Sul, onde a forma de disputa vai se dar por pontos corridos entre nove equipes, há 4,5 vagas para a Copa, excluindo-se o Brasil. O mesmo número (4,5) está previsto para a Ásia.

América do Norte, Central e Caribe, com 3,5, e Oceania, com 0,5, completam a relação das 32 seleções do Mundial. A definição das repescagens, que vão determinar as vagas fracionadas, será feita durante o sorteio.

