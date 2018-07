Presidente da CBF teme pela seleção em 2015

O novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, garante que deu a organização da Copa América de 2015 ao Chile e adiou em quatro anos, para 2019, o prazo para o País receber o evento como forma de "proteger'' a seleção brasileira. Sua lógica é simples: se o Brasil perde a Copa de 2014, a equipe seria "apedrejada'' no ano seguinte ao jogar diante de sua torcida durante o torneio continental.

Já a alegria de uma eventual conquista da Copa de 2014 poderia ser frustrada um ano depois se o Brasil não fosse campeão da Copa América, no entender do presidente da CBF.

Marin assumiu a CBF com a queda de Ricardo Teixeira e, ontem, desembarcou em Zurique para sua primeira reunião na Fifa. Uma de suas primeiras ações no comando da entidade brasileira foi justamente abandonar a organização da Copa América de 2015, aceitando a proposta do Chile de sediar a competição.

Segundo o novo presidente da CBF, os chilenos fizeram a proposta de troca - inicialmente, o país andino receberia o torneio em 2019 - há uma semana, em uma reunião no Paraguai. Na última sexta-feira, viajaram até São Paulo e, num almoço na casa de Marin, o pacto foi fechado.

"Se a gente ganha a Copa de 2014 mas perde (a Copa América) em 2015, a festa duraria só um ano e haveria gente dizendo até que ganhamos o Mundial por sorte'', explicou. "Se a gente perde em 2014, a seleção iria ser apedrejada durante a Copa América'', afirmou Marin, que também destacou a "overdose'' de futebol no Brasil em 2014 e 2015 caso o calendário de Teixeira tivesse sido mantido. "Prejudicaria muito os clubes'', disse.

Julio Grondona, vice-presidente da Fifa e presidente da Associação de Futebol Argentino, insinuou nesta semana que Brasil e Chile teriam feito um pacto: Santiago ficaria com a Copa América e não haveria concorrência para a candidatura de Marco Polo Del Nero para ser o novo representante sul-americano na Fifa.

Marin chegou à Suíça como o representante da CBF, mas muita gente na cúpula da Fifa ainda não o conhece. Ontem, um diretor de uma emissora de tevê que negociava com a Fifa foi confundido por um dos membros do Comitê Executivo da Fifa, Rafael Salguero, com Marin.

Salguero chegou a apresentar esse diretor à sua esposa como se fosse o novo presidente da CBF. / J.C.