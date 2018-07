Presidente da CBHb se diz 'emocionado' com título

BELGRADO - O título mundial da seleção brasileira feminina de handebol deixou emocionados os torcedores e aqueles que trabalharam para que a equipe finalmente chegasse ao topo na modalidade. Presidente da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), Manoel Luiz Oliveira não conseguiu esconder a emoção após a vitória sobre a Sérvia na final deste domingo, e celebrou bastante.

"É uma emoção enorme. Todos nós sabíamos que estava muito próximo, estávamos há algum tempo tirando casquinha, mas finalmente, graças a deus, conseguimos. Estamos muito felizes, agradecidos ao povo brasileiro, aos patrocinadores, por tanto apoio para que conseguíssemos este êxito", disse, em entrevista ao Esporte Interativo.

Com uma campanha brilhante, com nove vitórias em nove partidas, a seleção escreveu seu nome na história da modalidade. E uma das responsáveis por isso foi a goleira reserva Mayssa, que teve atuações incríveis mesmo vindo do banco, inclusive na decisão. "O título é de todo o Brasil. Quero mandar um beijo a todo mundo pelo apoio, por acreditar na gente. Muito obrigado. É o dia mais feliz da minha vida", comentou.

A final deste domingo foi emocionante. Diante de um ginásio lotado e apoiando as donas da casa em Belgrado, o time brasileiro mostrou muita calma e frieza para vencer, mesmo depois de passar quase todo o primeiro tempo atrás no placar. Nos últimos minutos, a partida chegou a estar empatada e o Brasil com uma jogadora a menos - Duda ficou dois minutos fora, suspensa -, mas nem isso foi capaz de tirar o título da equipe de Morten Soubak.

Com o apito final, o alívio e a emoção tomaram conta das jogadoras. "Estou muito feliz, anestesiada. Quando acabou o jogo não tinha reação nenhuma. Somos as primeiras", tentou resumir a ponta Fernanda.