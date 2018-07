Presidente da confederação rebate críticas e defende resultados

Enrique Monteiro, presidente da CBLP, rebate as críticas sobre o declínio técnico. Ele diz que a crise afastou patrocinadores, mas destaca os resultados de 2017. “Temos conseguido, apesar da redução de orçamento, resultados inéditos, como a vice-campeã mundial sub-20, a campeã pan-americano adulta e resultados inéditos no Campeonato Mundial Adulto”, disse ao Estado.

Monteiro revela ainda um acordo com um fornecedor de material esportivo. “Mesmo nesse cenário de redução de orçamento, assinamos um Termo de Cooperação com a melhor fabricante mundial de material esportivo (Eleiko). Isso proporcionará aos atletas material de última geração, que são os mesmos utilizados em Campeonatos Mundiais. Tenho certeza que os clubes fazem o mesmo.”

A entidade reconhece o tamanho da crise, mas destaca o recorde de participantes em torneios internacionais. “Como é de conhecimento público, diversas confederações tiveram redução de orçamento e perda de patrocínios. A Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP) também foi atingida pela perda de nosso principal e único parceiro. Com isso, tivemos que realizar ajustes em quase todas as áreas”, reconhece o presidente Enrique Monteiro em nota enviada ao Estado. “Uma das áreas que não foram atingidas foi a de participação em eventos internacionais, no qual batemos recorde em termos de atletas participantes nessas competições”, atesta o presidente.