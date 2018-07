Presidente da Conmebol garante que todos sul-americanos votarão em Infantino O suíço Gianni Infantino pode contar com os votos das 10 federações nacionais filiadas à Confederação sul-americana de Futebol (Conmebol). Pelo menos é isso que afirma o presidente da entidade, o paraguaio Alejandro Domínguez. Na saída de uma longa reunião entre todos os líderes sul-americanos em Zurique, ele garantiu que a América do Sul vota unida no candidato da Uefa na eleição para a presidência da Fifa, nesta sexta-feira.