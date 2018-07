Presidente da federação de luta renuncia após exclusão O presidente da Federação Internacional de Luta (Fila, na sigla em francês) renunciou neste sábado, na sequência da decisão de retirar o esporte da lista de eventos olímpicos. A saída do suíço Raphael Martinetti aconteceu na reunião do Comitê Executivo da Fila, realizada em Phuket, na Tailândia, e foi confirmada por Nenad Lakovic, membro da entidade. Martinetti estava no cargo desde 2002.