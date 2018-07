Presidente da Odepa morre aos 82 anos na Cidade do México Mario Vázquez Raña, um dos mais longevos e polêmicos dirigentes do movimento olímpico, morreu, informou o presidente do Comitê Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra. Vásquez Raña, que tinha 82 anos e presidia a Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), faleceu neste domingo na Cidade do México, de acordo com o dirigente.