Presidente Dilma Rousseff recebe atletas olímpicos em Brasília

BRASÍLIA - Setenta membros da delegação brasileira que vai aos Jogos Olímpicos de Londres, entre atletas, técnicos e oficiais, estiveram nesta sexta-feira em Brasília para um encontro com a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Ali, receberam dela o desejo de sucesso e a promessa de que estará ela presente na Cerimônia de Abertura da Olimpíada, no dia 27 de julho.

"Estamos muito contentes com esta visita à presidente Dilma. Esse apoio motiva os atletas na busca por melhores resultados. A presidente é pé-quente e estará de novo com os atletas em Londres, durante os Jogos Olímpicos", disse o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, também presente ao encontro.

Estiveram com a presidente Dilma atletas como Sarah Menezes e Rafaela Silva (judô), Patrícia Freitas (vela), Lara Teixeira e Nayara Figueira (nado sincronizado), Rosangela Santos (atletismo) e Adrian Gomes (ginástica artística), entre outros. Dilma tirou fotos, conversou com os esportistas e recebeu um uniforme personalizado do Time Brasil, nome que o COB dá à delegação brasileira.

O Brasil espera levar para Londres cerca de 250 atletas. Até aqui, são 233 vagas confirmadas, mas o número deve subir com confirmações no tênis (duplas masculinas), no vôlei de praia (quatro duplas) e no atletismo (vagas no revezamento e possíveis novos índices). A meta do COB é conquistar um número total de medalhas próximo ao que foi conquistado em Pequim/2008 (15) e superar o número de finais olímpicas em Pequim (41).