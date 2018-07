Presidente diz que faltou vergonha ao Atlético-MG

Em entrevista coletiva ontem à tarde, o dirigente voltou a falar que faltou "sangue nos olhos" de sua equipe. "Eu assisti o videotape do clássico paulista, e aquele Palmeiras que jogou contra o Corinthians era o Atlético que eu queria contra o Cruzeiro, time mobilizado, com a faca entre os dentes, sangue nos olhos", disse.

Kalil ressaltou também a postura do rival Cruzeiro, que fez o jogo da vida. "Se sou jogador, aquela partida não acaba, aquele time andando em campo, jogando contra 11 leões e, quando jogador do Cruzeiro pede desculpa para a torcida, aquilo mágoa, aquilo doeu no meu coração, assim como doeu assistir a Corinthians e Palmeiras", observou.

Sobre um possível acordo de resultados com o Cruzeiro para evitar o rebaixamento do rival, Kalil rebateu isso veementemente. "Não faria um acordo para jogo do Atlético, não tem dinheiro nenhum no mundo que pague o que estou passando", disse.

E lamentou a despedida melancólica do time. "Foi um problema pontual, que não afetou o nosso ano. O que fizeram ontem não foi perder o jogo, foi pisar no nosso coração. É isso que não aceito. Perder para o Cruzeiro é normal, mas pisar no nosso coração não. Normalmente puxo toda responsabilidade de resultado para mim, mas não posso puxar os 6 a 1 para mim."