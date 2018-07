Presidente do Avaí entrega carta de renúncia e vice assume o clube

Machado vinha negociando há algumas semanas a sua renúncia. A informação já era pública, faltando apenas a formalização do ato, que dependia da finalização de algumas questões burocráticas. A torcida cobrava a saída dele e também de Battistotti, que não abriu mão de assumir como presidente, como manda o estatuto.

Nilton Machado foi eleito presidente em dezembro de 2013 e comandou o Avaí no acesso à Série A do Brasileirão, no ano seguinte. Na temporada passada, entretanto, a equipe voltou à Série B.

No Catarinense, o clube é último colocado do segundo turno, com sete derrotas em sete jogos, a dois jogos do fim da fase de classificação. No geral, é antepenúltimo, com três pontos de folga sobre os dois últimos. Um deles é o Guarani de Palhoça, rival de segunda-feira à noite, na Ressacada. Uma vitória salva o Avaí.

De forma oficial, Nilton Machado alegou "razões de foro íntimo, muito pessoais" para renunciar. Ele estava no Avaí desde o último mandado do ex-presidente João Nilson Zunino, como vice-presidente. Battistotti completa a atual gestão até dezembro de 2017. Ele já vem negociando parceria com empresários para remontagem do elenco.