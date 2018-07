Presidente do Barça descarta Neymar agora

Segundo ele, a atitude de Rossel "foi extremamente elegante e profissional, de um homem que conhece muito sobre futebol. No Japão, durante o Mundial de Clubes, conversamos muito e ele fez questão de elogiar a postura do Santos. Disse que foi inédito e histórico e mostra que o futebol brasileiro não é mais refém do europeu".

O jogador santista esteve em Barcelona na última semana para gravar um comercial para a sua fornecedora de material esportivo e chamou a atenção da imprensa local. O novo contrato do camisa 11 com o Peixe foi publicado no BID da CBF na última sexta e tem validade até 2014.

Ontem, no CT Rei Pelé, o auxiliar técnico Tata comandou o primeiro coletivo da temporada. A formação tinha três atacantes e, se confirmada, dará oportunidade a jogadores como Tiago Alves, Maranhão e Emerson Palmieri.

A equipe foi formada por Aranha; Maranhão, Bruno Rodrigo, Vinícius Simon e Emerson Palmieri; Anderson Carvalho, Ibson e Felipe Anderson; Tiago Alves, Alan Kardec e Rentería. Hoje, às 15h30, o time faz jogo-treino contra o Guarani-MG, no CT Rei Pelé, com portões fechados.

SANTOS. EQUIPE FAZ HOJE JOGO-TREINO

COM O GUARANI-MG