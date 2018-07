Presidente do COI apoia luta de Tóquio por Olimpíada O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, deu esperança à candidatura de Tóquio para a Olimpíada de 2020, nesta quinta-feira. De acordo com ele, a cidade japonesa não deve desanimar em apresentar seu projeto para receber a competição só porque a Coreia do Sul, também do continente asiático, sediará os Jogos Olímpicos de Inverno dois anos antes.