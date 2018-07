Presidente do COI elogia preparação do Rio para Olímpiada 2016

RIO - O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, participou nesta quarta-feira da cerimônia de lançamento da pedra fundamental da Vila Olímpica no Rio, a ser construída num terreno de 1 milhão de metros quadrados na Barra da Tijuca, marcando o início das obras de infraestrutura no local. E aproveitou a ocasião para elogiar a preparação da cidade para receber a Olimpíada de 2016.

"Escolher uma cidade para sediar os Jogos Olímpicos é uma decisão muito importante que deve ser tomada pelo COI. E, hoje, estou muito feliz porque vejo que a preparação dos Jogos de 2016 está indo muito bem. O COI não é fiscal e não estamos aqui para criticar. Estamos aqui para trazer conhecimento e experiências", afirmou Rogge, em discurso durante o evento desta quarta-feira.

O presidente do COI elogiou também o projeto da Vila Olímpica, que ele pôde conferir em detalhes nesta quarta-feira. "Esse lançamento é fundamental e um grande passo porque a Vila Olímpica é o coração dos Jogos, um local sagrado, onde a nata do mundo se reúne, não só para competir, mas para trocar relações independente de raça ou religião. Por isso, agradeço o empenho, a parceria e a dedicação de todos os órgãos envolvidos nesse brilhante trabalho que está sendo realizado", disse Rogge.

Com obra orçada em R$ 2,5 bilhões, a Vila Olímpica do Rio terá 48 prédios de 12 andares cada, com apartamentos de três e quatro quartos, totalizando 2.880 unidades, para hospedar as delegações de todos os países participantes da Olimpíada - depois da realização dos Jogos, os apartamentos serão vendidos ao público em geral. Além dos edifícios para hospedagem dos atletas, técnicos e dirigentes, a Vila Olímpica terá restaurantes, cafés, lojas, centro de treinamento, praças, um parque e até mesmo uma praia exclusiva.

"Trazer a Olimpíada para o Rio parecia um sonho impossível, mas hoje a cidade passa por um momento especial e esse é o primeiro de muitos atos em relação aos Jogos. O que vamos fazer são Jogos exemplares, com uma organização espetacular e inédita na história, e a cidade estará preparada para que a realização desse evento seja um sucesso. E, acima de tudo, esses Jogos vão ajudar a cidade no processo de desenvolvimento", discursou o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

"Este é mais um passo que vai ao encontro à realização de um sonho. Vamos deixar vários legados na área de segurança pública, do saneamento básico, dos transportes, da urbanização e de habitações. E este, sem dúvida, é um legado. Será mais um cartão postal do Rio, um projeto harmonioso entre natureza, a cidade e o esporte", completou o governador do Rio, Sérgio Cabral, ao elogiar o projeto da Vila Olímpica.