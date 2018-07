Presidente do COI lamenta morte de Samaranch

Veja também:

Ex-presidente do COI, Samaranch morre aos 89

"Não tenho palavras para expressar o pesar da família olímpica. Me sinto muito afligido pelo falecimento do homem que deu um grande impulso aos Jogos Olímpicos da era moderna, um homem que me serviu de fonte de inspiração e cujos conhecimentos sobre o esporte eram realmente excepcionais", afirmou, em nota oficial.

Rogge disse ainda que perdeu um amigo e que Samaranch dedicou toda sua vida aos Jogos Olímpicos. "Eu só posso render homenagens aos seus feitos, ao legado que nos deixou e a sua genuína devoção ao Movimento Olímpico e seus valores. Perdemos um grande homem, um mentor e um amigo que dedicou toda a sua vida aos Jogos Olímpicos", completou.