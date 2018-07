Presidente do COI promete ajuda a vítimas de terremoto no Nepal O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, prometeu nesta segunda-feira que a entidade vai ajudar as vítimas do terremoto que devastou o Nepal no sábado. O número de mortos, de acordo com a polícia nepalesa, já passa de 4 mil e os feridos chegam a 7.180.