Presidente do COI qualifica Boston como 'forte candidata'

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, disse nesta sexta-feira que Boston será uma "forte candidata" a receber os Jogos Olímpicos de 2024. O dirigente falou sobre o assunto horas depois de os Estados Unidos terem escolhido, no final da noite da última quinta, a cidade do país a concorrente a abrigar o evento.

Boston superou uma disputa interna contra Los Angeles, San Francisco e Washington para ser a cidade candidata dos Estados Unidos, que não recebe uma edição da Olimpíada de Verão desde 1996, quando Atlanta foi palco do grandioso evento.

Por meio de um comunicado, Bach afirmou que "Boston será uma forte candidata" e acrescentou que os "bostonianos são bem conhecidos pelo seu entusiasmo pelo esporte e a cidade tem um grande herança em esporte, ciência e educação".

O líder do COI ainda destacou que a candidatura de Boston "tem grande potencial para aproveitar a força dos atletas da equipe olímpica dos Estados Unidos".

A cidade tentará triunfar nesta disputa após Nova York e Chicago terem fracassado na tentativa de sediar respectivamente os Jogos de 2012 e 2016, quando a Olimpíada ocorrerá no Rio. Na última quinta-feira, Boston se juntou à Roma como únicas cidades até agora a terem oficializado candidaturas para abrigar os Jogos Olímpicos de 2014.