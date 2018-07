Presidente do COI visita obras e conhece projetos do Rio para 2016

Paulo Vítor/AE

Prefeito do Rio, Eduardo Paes (e.), cumprimenta Jacques Rogge; Nuzman observa

RIO - Em mais um dia de vistoria dos preparativos para a Olimpíada de 2016, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, visitou nesta quinta-feira algumas grandes obras que estão sendo feitas no Rio. E, segundo relato de pessoas próximas, ele teria ficado satisfeito com o que viu.

O presidente do COI começou o dia conhecendo as obras de escavação do túnel da Linha 4 do Metrô, que vai ligar o Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, ao bairro da Gávea, na zona sul do Rio. Essa construção é apontada pela prefeitura da cidade como um dos legados dos Jogos Olímpicos de 2016.

Sempre acompanhado pelo prefeito Eduardo Paes, Rogge também conheceu o modelo de ônibus articulado que será utilizado na Transoeste, o primeiro BRT da cidade - outra obra que faz parte do projeto de infraestrutura para a Olimpíada. E ele ainda foi visitar a comunidade do Cantagalo, em Ipanema, para acompanhar de perto o trabalho de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

"É com grande otimismo que vejo a agenda de hoje do COI, que mais uma vez foi um grande sucesso. Não tenho dúvidas de que o presidente Jacques Rogge está encantado com o que está vendo", disse o prefeito Eduardo Paes, que no dia anterior já tinha levado o dirigente belga para conhecer o local da futura Vila Olímpica do Rio, aproveitando a ocasião para lançar a pedra fundamental da obra.

A agenda do presidente do COI no Rio continua nesta sexta-feira, quando ele visitará outros projetos e obras da cidade. Mas a principal atividade do dia será o lançamento da logomarca oficial da Olimpíada de 2016, que acontecerá durante a festa do réveillon na Praia de Copacabana.