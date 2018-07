Presidente do COI visita sede do COB e elogia esforço brasileiro

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) recebeu nesta quinta-feira a visita do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, que está no País para uma série de reuniões relativas aos Jogos do Rio/2016. De acordo com o COB, esta é a primeira vez que o comitê é visitado por um presidente do COI.

"O COB está fazendo todo o possível para ter uma grande participação nos Jogos de 2016. É importante perceber como vocês estão usando as ciências do esporte nesse processo porque tudo o que podemos fazer é dar aos atletas a oportunidade para brilhar", elogiou Bach, em declaração reproduzida pela assessoria de imprensa do COB.

O dirigente máximo do esporte olímpico foi recebido no Rio pelo presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, o membro do COI e ex-jogador de vôlei Bernard Rajzman, representantes do ministério do Esporte e lideranças entre os atletas olímpicos do País, como Thiago Pereira, Giba, Fabiano Peçanha, Robson Caetano e Hortência.

"É uma grande honra receber, pela primeira vez na história, a visita de um presidente do COI ao nosso comitê. É importante mostrar os nossos projetos e como estamos trabalhando para o desenvolvimento sustentável do esporte olímpico brasileiro, que vai além da conquista de medalhas nos Jogos Rio 2016", disse Nuzman.

Também estão no Rio a vice-presidente do COI e presidente da Comissão de Coordenação dos Jogos Rio/2016, a marroquina Nawal El Moutawakel; e o diretor executivo de Jogos Olímpicos do COI, Gilbert Felli, que é uma espécie de interventor do COI na organização da próxima Olimpíada.

A visita deles ao Brasil serve principalmente para inspecionar as obras para 2016. Depois de duras críticas do COI, o Rio se mexeu. Na semana passada, finalmente foi iniciada a reforma do Complexo de Deodoro, segundo principal palco dos Jogos, atrás apenas do Parque Olímpico, cujas obras aceleraram.