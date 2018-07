Presidente do COI volta a elogiar preparação do Rio para 2016

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, voltou a elogiar a organização dos Jogos do Rio/2016. Depois de um longo período de descontentamento do COI com o atraso nas obras, o Rio tem sido elogiado pela entidade máximo do olimpismo nos últimos meses.

"(O ano de) 2105 vai ver as preparações para o Rio ganhando ritmo, com a celebração de um ano para os Jogos em 5 de agosto. A preparação estão em um bom passo e o apoio para os Jogos está em ascensão. Serão mais de 20 eventos-teste durante 2015. O Rio/2016 deve ser parabenizado pelos esforços enquanto movemos para a fase de entrega", escreveu Bach na tradicional "carta de ano novo".

No documento, Bach lembrou que 2014 foi um ano "monumental" para o movimento olímpico porque, depois de 18 meses de debate, o Comitê Executivo do COI aprovou, de forma unânime, todas as 40 propostas da chamada Agenda 2020, que propunha uma série de alterações no dinamismo do movimento olímpico.

O dirigente apontou ainda que em 15 de janeiro será aberto o processo de escolha da sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, para os quais já estarão em vigor as novas recomendações da Agenda 2020. Pelo novo modelo, as candidaturas serão menos custosas e as cidades poderão adaptar os Jogos a equipamentos já existentes.