Presidente do Santos ironiza Sampaoli e diz que Lucas Veríssimo é o melhor zagueiro do mundo

Flamengo, Jorge Sampaoli, Robinho e Lucas Veríssimo foram alguns dos temas da entrevista do presidente José Carlos Peres à ESPN. O dirigente aproveitou para cutucar o rival carioca e o ex-técnico, além de elogiar o eterno ídolo e chamar o zagueiro de "melhor do mundo".

Peres revelou que no final do ano, Sampaoli, a quem denominou como excepcional treinador, pediu R$ 100 milhões de investimentos para continuar na Vila Belmiro. "Ele disse que 'com esse time não iríamos a lugar nenhum'. E o gozado é que agora,, no Atlético-MG, ele quer meio time do Santos."

Um dos jogadores desejados pelo treinador argentino, segundo o presidente santista, seria o atacante Soteldo. "Mas a oferta foi bem abaixo. O Soteldo hoje, no futebol sul-americano, é o jogador que decide. Talvez o Gabigol também, lá no Flamengo", disparou o dirigente.

Outro jogador apontado por Peres que interessa a muitos times é o zagueiro Lucas Veríssimo, mas o presidente garante que um acordo para renovação de contrato está próximo. "O sonho dele é jogar na Europa. E, pelo que vejo no mercado, o Lucas é o melhor zagueiro do mundo."

Ao mesmo tempo em que fala que o Santos é um "time vendedor e não comprador", com a necessidade de negociar um ou dois jogadores para "equilibrar" as finanças, José Carlos Peres está otimista quando ao futuro da equipe, vice-campeã nacional no ano passado. "No último jogo do Brasileiro do ano passado ganhamos de quatro do Flamengo, que teve uma temporada excepcional, e poderia ter sido de sete."

Para reforçar a equipe existe a possibilidade de mais um retorno de Robinho à Vila Belmiro. "Estamos conversando, não vamos fazer loucuras, mas acho muito bom se ele puder voltar, pois se trata de um jogador que agrega o elenco."