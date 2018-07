Presidente do Santos vai dar dicas sobre o Mundial Membro do Comitê Organizador do Mundial de Clubes, o presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, deve ligar nos próximos dias para o colega corintiano Mário Gobbi a fim de passar algumas dicas sobre a competição que será realizada no Japão. Além de participar da organização, Luis Alvaro tem a experiência de no ano passado ter estado no torneio com o Santos. Ele, inclusive, brincou com a goleada por 4 a 0 sofrida na decisão: "O Mário Gobbi está tranquilo porque não vai enfrentar o Barcelona." O dirigente não vai ao Japão por recomendação médica. No fim de outubro ele passou cinco dias internado após sentir um forte cansaço. / RAPHAEL RAMOS