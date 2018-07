Presidente do Sion obtém recurso e tem reduzida punição por agredir comentarista

O presidente do Sion, Christian Constantin, teve reduzida nesta terça-feira as punições que sofreu por ter agredido Rolf Fringer, comentarista e ex-treinador da seleção suíça, durante jogo do Sion em rodada do Campeonato Suíço.

A liga que organiza a competição aceitou recurso do dirigente, que teve diminuída a sua suspensão, de 14 para nove meses, em estádios nacionais. A multa, aplicada inicialmente em outubro, foi reduzida de 100 mil (cerca de R$ 333 mil) para 30 mil francos suíços (quase R$ 100 mil).

Segundo a liga, o recurso foi aceito porque o ataque foi considerado uma resposta emocional espontânea, e não uma agressão planejada. Com a decisão, Constantin poderá voltar a frequentar os estádios suíços a partir do dia 12 de julho.

A confusão ocorreu em 21 de setembro, quando o Sion superou o Lugano fora de casa, por 2 a 1, pelo Campeonato Suíço. Na ocasião, Constantin foi filmado agredindo Rolf Fringer. O dirigente chegou a dizer para o canal de televisão do comentarista que ele merecia um "chute na traseira" pelas críticas constantes ao desempenho do Sion.