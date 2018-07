Presidente do Sport é ouvido pelo STJD Em depoimento concedido a Miguel Cançado, auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em Goiás, o presidente do Sport, Luciano Bivar, reafirmou que contratou apenas um lobista para tentar levar a imagem do volante Leomar a outros centros do País. Ele negou com veemência que tenha oferecido dinheiro para que o jogador fosse convocado pela seleção brasileira em 2001.