Presidente é reeleita na Confederação de Ginástica Luciene Resende foi reeleita presidente da Confederação Brasileira de Ginástica e ficará mais um ciclo de quatro anos - entre janeiro de 2013 e dezembro de 2016 - no comando da entidade. A sergipana terminou a votação realizada no último sábado com 16 votos contra seis do outro candidato, Marco Antônio Martins.