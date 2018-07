Presidente interino da Autoridade Pública Olímpica deve ser efetivado

"Estamos com mandato interno e possivelmente esse companheiro será transformado em permanente", respondeu, ao ser questionada por jornalistas em entrevista coletiva após reunião, na capital fluminense, com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 2016.

O general Fernando Silva foi a última pessoa a presidir a APO, deixando em cargo em fevereiro para assumir o Comando Militar Leste. A ex-jogadora de vôlei Ana Moser, presidente da ONG Atletas Pelo Brasil e principal voz contrária à escolha de George Hilton (PRB-MG) como ministro do Esporte no início do segundo mandato da presidente Dilma, chegou a ser convidada para chefiar a APO, mas as conversas esfriaram.

Nesta terça-feira, Dilma comentou que, na reunião com o Comitê Rio-2016, assumiu compromisso com o presidente do órgão, Carlos Arthur Nuzman, de participar "sistematicamente" de outras reuniões ao longo dos próximos meses e de integrar as ações do governo federal com os governos estadual e municipal.