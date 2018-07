Presidente oferece ajuda ao Atlético Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro conversou ontem com o presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, para tentar ajudar o colega a conseguir segurar o meia Bernard no clube. O garoto de 20 anos recebeu sondagens de vários clubes da Europa e Luís Álvaro está disposto a passar a Kalil a experiência adquirida nas negociações para renovar o contrato de Neymar até 2014.