Presidente oferece mais poder a clubes

Político, Marin usou seu tempo em Zurique para disparar ligações para todos presidentes de federações estaduais e clubes da 1.ª Divisão.

O cartola que substituiu Ricardo Teixeira insiste que vai restabelecer o Conselho Técnico, abrindo espaço aos clubes para que suas opiniões sejam consideradas. Nos últimos anos do mandato de Teixeira, esse espaço foi abolido.

A cartolas baianos, Marin foi além nas promessas. Indicou que vai derrubar paredes na ala do escritório da presidência da CBF para criar uma grande sala onde os presidentes de clubes poderiam usar na entidade. Sua ideia é transformar três salas em uma só, com televisões, conforto e garantir que nenhum presidente leve um chá de cadeira, esperando para ser atendido.

Em Zurique, Marin ainda jantou com o presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro. " Ele (Luis Álvaro) me garantiu que é contra a criação de uma liga", explicou Marin. "Não há necessidade disso", disse.