Presídio aposta em ações de educação e lazer

SAO PAULO - A prática do futebol na penitenciária Adriano Marrey está inserida em um conjunto de atividades de lazer e recreação que incluem jogo de boliche com garrafas plásticas, academia e tênis de mesa. A educação também tem peso dois nas ações de reeducação. São oferecidos inúmeros cursos profissionalizantes com o benefício da remissão: para cada 12 horas de estudo, os presos conseguem diminuir a pena em um dia. (No caso do futebol, três dias dedicados à organização são revertidos em um dia a menos de pena).

"Gostaríamos de ter mais espaço e mais opções para prática de esportes. Nós incentivamos, não restringimos as atividades", diz Antonio Samuel, diretor da unidade, santista roxo e que costuma visitar as celas com frequência, colocando seu discurso na prática.

O perfil dos sentenciados contribui com as atividades de reintegração. A maioria possui até dez anos de condenação e, na grande parte dos casos, foi condenada por tráfico, furto ou roubo.

Um deles é Alcebes dos Santos, que tem 25 anos, duas filhas e uma aranha tatuada na parte de cima do pé direito. O desenho tem vários significados: a própria prisão, a vitória sobre um inimigo ou uma luta para se livrar de alguma dificuldade, como as drogas. Como uma teia. Ele desconversa qual das alternativas se encaixa melhor em seu caso. "Estamos aqui pelos erros cometidos e conseguimos esquecer o dia a dia da cadeia jogando futebol. Estamos nos regenerando", diz o são-paulino, que cumpre pena de oito anos por furto.

O futebol é vacina contra o vírus da realidade em todos os sentidos. O maior problema desta penitenciária, como a maioria das 146 unidades prisionais de São Paulo, é a superlotação. São mais de 2255 homens, mas a capacidade ideal seria de 1200. Além de risco de rebeliões, existem os problemas de abastecimento de água, alimentação, produtos de higiene e limpeza para tanta gente acima da capacidade. São 350 funcionários, número considerado adequado pela direção, mas que oscila em função das férias, faltas e licenças médicas. Aí, a conta não fecha. Esses fatores, no liquidificador, explicam a tensão dos agentes de segurança. Números da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania talvez sirvam de alento: em 2011, 2770 ex-detentos foram qualificados em cursos profissionalizantes. /G.Jr.