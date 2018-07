Preso por manipulação, jogador francês volta ao handebol

Karabatic foi chamado nesta terça-feira, no mesmo dia em que Remy Levy, presidente do seu clube, o Montpellier, anunciou que o jogador será reintegrado aos treinamentos a partir de quarta-feira e pode voltar a defender as cores do atual pentacampeão francês.

"Ele me disse que tem treinado. A partir do momento que em ele voltou para o seu clube, ele se torna selecionável. Eu não sou nem advogado, nem juiz. Eu sou treinador e faço o meu trabalho", justificou Onesta, em coletiva de imprensa.

Nikola Karabic e outros sete jogadores, incluindo outros da seleção francesa e seu irmão Luka, foram detidos dia 30 de setembro, em Paris, acusados de manipulação de resultados. Campeão francês desde 2008, o time de handebol do Montpellier está sendo acusado de manipulação de resultado.

A acusação é que os jogadores do Montpellier teriam manipulado o resultado de confronto realizado no último dia 12 de maio. Na ocasião, já com o título de campeã nacional garantido por antecipação, a equipe foi surpreendentemente derrotada pelo Cesson-Rennes, por 31 a 28. A loteria federal francesa percebeu apostas estranhas envolvendo parentes de atletas. Karabic nega as acusações. Seu irmão Luka segue afastado.