Pressão aumenta na Libertadores com triunfos mexicanos O empate com o Deportivo Táchira, da Venezuela, na estreia na Libertadores custou caro ao Corinthians, que já está bastante pressionado na competição. O motivo do aumento das cobranças vem do México. O Cruz Azul goleou os venezuelanos por 4 a 0, chegou ao segundo triunfo e já abriu cinco pontos de vantagem.