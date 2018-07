Pressão na reestreia de Leão no Morumbi

SÃO PAULO - A reestreia de Emerson Leão no Morumbi não poderia ocorrer em momento mais delicado para o São Paulo. Há 9 rodadas sem uma vitória no Brasileirão, o time entra com a obrigação de vencer o Avaí hoje, às 19 horas, para ainda sonhar com a vaga na Libertadores. E para evitar a repetição das vaias a seus antecessores, Leão cobrou empenho total do elenco.

"A vaia é apenas reflexo do que acontece em campo. Nunca vi torcida vaiar equipe que joga com raça e dedicação. Mas não me preocupo com vaias", disse Leão, que terá o desafio de melhorar o aproveitamento de 50% do time jogando em casa.

Após três jogos como visitante (um empate e duas derrotas), Leão retorna ao Morumbi palco de boas lembranças - em abril de 2005, ele comandou o Tricolor pela última vez no estádio com vitória sobre o argentino Quilmes (3 a 1). Pouco depois, Leão aceitou oferta do Vissel Kobe, do Japão, e saiu com aproveitamento de 84,7% no Morumbi. A boa imagem com a torcida é sua aposta para evitar o desgaste sofrido por Adilson Batista, que foi vaiado logo na estreia, no empate com o Atlético-GO (2 a 2).

Ao barrar Juan, Leão ganha pontos com a torcida. No lugar do criticado lateral, Cícero voltará a ser improvisado pela esquerda. Na direita, Jean ganha chance no lugar de Piris, que está na seleção paraguaia. Na zaga, Luiz Eduardo ocupa a vaga de João Filipe. A única dúvida é Rogério Ceni, que treinou normalmente, mas ainda será avaliado hoje.

MORAL À PROVA

Com seis gols marcados, Dagoberto foi o jogador que mais fez o Morumbi explodir de alegria neste Brasileiro. Hoje, pela primeira vez, o artilheiro tricolor no ano (22 gols) atua diante da torcida com a confirmação de que não seguirá no clube - ele assinou pré-contrato com o Inter e deve sair após o Brasileiro. "Se ele estivesse tirando o pé eu já o teria tirado do time. Tem mostrado caráter e nós o apoiamos para que possa se esforçar até o último dia de contrato", apoiou Leão.

SÃO PAULO X AVAÍ

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Xandão, Rhodolfo e Luiz Eduardo; Jean, Wellington, Carlinhos Paraíba, Lucas e Cícero; Dagoberto e Luis Fabiano. Técnico: Emerson Leão

AVAÍ: Felipe; Daniel, Gian, Cláudio Caçapa e Fernandinho; Bruno, Pedro Ken, Cleverson, Lincoln e Robinho; Caíque. Técnico: Toninho Cecílio

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 19 horas (de Brasília)

Transmissão: Pay-per-view

Rádio: Estadão ESPN FM 92,9 - AM 700