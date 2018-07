Pressionado, Argel minimiza sequência ruim no Inter: 'Não vai tirar meu sono' O Internacional foi eliminado nas semifinais da Copa Sul-Minas-Rio na última quarta-feira, ao cair nos pênaltis diante do Fluminense após empate por 2 a 2 no tempo normal. Foi o quarto empate consecutivo do time colorado, resultado que aumentou a pressão sobre o técnico Argel Fucks. Ele, no entanto, minimizou a sequência negativa e disse que trata-se de "ponto de vista".