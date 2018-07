Pressionado após cair em semifinal, Fla busca recuperação contra Volta Redonda Superar a eliminação para o Atlético Paranaense na Copa Sul-Minas-Rio é a ordem no Flamengo. Pressionado e criticado pela derrota sofrida na última quarta-feira, o time tem neste sábado a primeira chance para se recuperar na partida contra o Volta Redonda, às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda, em jogo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara, a segunda fase do Campeonato Carioca.