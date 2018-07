Pressionado, São Paulo encara líder

Pressionado pela eliminação na Copa do Brasil e pela ira da torcida, o São Paulo encerra sua semana mais crítica com mais um duro desafio: recuperar-se no Campeonato Brasileiro diante do líder Cruzeiro fora de casa. O Tricolor, que perdeu seus três jogos fora de casa, ocupa atualmente a oitava posição, com nove pontos, a cinco dos rivais mineiros.

Ao contrário do que normalmente acontece quando um técnico é demitido, a queda de Emerson Leão aliviou visivelmente o astral do elenco e os jogadores não escondem o clima de alegria. O ambiente com o antigo técnico vinha cada vez mais desgastado e os próprios atletas estavam insatisfeitos com a bagunça tática e falta de padrão de jogo, críticas recorrentes dos torcedores nos últimos tempos. Enquanto a diretoria procura um substituto, o auxiliar Milton Cruz fica interinamente.

A saída de Leão também deve acarretar mudanças na equipe. Milton Cruz já avisou que vai trocar algumas peças e deve adotar o 3-5-2, mas não quis dar mais detalhes. "Posso trocar o esquema, ou de repente repetir a formação contra a Portuguesa, mas com os jogadores fazendo outra função", despistou. Paulo Miranda, homem de confiança do antigo técnico, perde a vaga para João Felipe, que estava encostado. Edson Silva e Rhodolfo completam o trio defensivo. O meio-campo deverá ser formado por Denilson, Maicon e Jadson.

Os jogadores admitem que o líder não seria o adversário ideal para tentar a recuperação, mas descartam ficar recuados à procura do empate. Arrancar o primeiro ponto fora de casa, no entanto, não chega a ser visto como um mau resultado. "Temos de ir para vencer. O Cruzeiro também não estava bem no primeiro semestre, mas agora está bem. Nós começamos mal, mas podemos terminar bem. Temos de ser inteligentes para jogar lá. Não adianta deixar um buraco no meio e abandonar lá atrás", afirmou o zagueiro Rhodolfo.

Pés no chão. Empolgados com a liderança, os cruzeirenses trabalham para evitar o clima de euforia e manter a primeira posição. "Qualquer um pode chegar na ponta, o difícil é se manter em um torneio como o Brasileiro. Estamos no topo porque fizemos o correto nos jogos, mas a competição está só começando", alertou o meia Montillo, maior destaque da equipe mineira.

O técnico Celso Roth evita divulgar a equipe. Tinga e Willian Magrão disputam uma vaga no meio, enquanto o zagueiro Rafael Donato fará sua estreia no lugar do suspenso Mateus.