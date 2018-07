Pressionado, Sesi entra em quadra pela sobrevivência

O atual campeão da Superliga Masculina de Vôlei, o Sesi, entra em quadra pressionado hoje, às 12 horas, no Ginásio Maracanãzinho, contra o RJX/Rio de Janeiro. A equipe perdeu o primeiro jogo da série de melhor de três e precisa vencer se quiser continuar a sonhar com uma vaga na semifinal.

Dificuldades já eram esperadas pelo técnico Giovane. Ele lembra que o time teve muitos problemas de contusão na temporada e só agora joga completo. "Vai ter de se entrosar conforme os jogos."

O destaque do time tem sido o oposto Wallace Jansen que, apesar de ainda não estar 100% recuperado de uma contusão que o tirou de seis jogos, vai jogar. "Com certeza, será uma partida muito difícil porque não estamos acostumados a jogar e a treinar neste ginásio. Mas nós sabemos que esta é a única chance que temos de continuarmos vivos na competição", afirmou.

Ontem, os mandantes fizeram a sua parte e levaram a disputa do playoff para o terceiro jogo. No ABC, o BMG/São Bernardo ganhou do Sada/Cruzeiro por 3 sets a 1 (25/20, 22/25, 25/22 e 25/21) e, em Belo Horizonte, o Vivo/Minas derrotou a Cimed/Sky por 3 sets a 2 (26/24,25/20, 29/31,24/26 e 18/16).

No outro jogo da rodada, um duelo do interior de São Paulo, às 21h30. O Vôlei Futuro, de Araçatuba, venceu o Medley/Campinas, que precisa se recuperar jogando diante de sua torcida. O levantador Rodriguinho espera casa cheia. "Os torcedores precisam dar força ao nosso time. Em um jogo decisivo, isso pode fazer a diferença, porque é um fator a mais de motivação."

Semifinal. Na Superliga Feminina, o Sollys/ Nestle, de Osasco, que pode perder Adenísia, contundida, faz o primeiro jogo da série melhor de três da semifinal em casa, às 10 horas, contra o Usiminas/Minas, embalado por dramática classificação sobre o Sesi.