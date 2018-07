Pressionados, Flu e Vasco se enfrentam Vasco e Fluminense jogam pressionados hoje no Engenhão. O primeiro por ter perdido para o Nacional por 2 a 1 pela Libertadores; o Flu por estar em 3.º lugar no Grupo B do Carioca, com 7 pontos, atrás de Vasco (12) e Boavista, que bateu o Bangu por 4 a 2 e chegou aos 11. Se perder, o Flu terá de vencer seus dois próximos jogos e torcer para o Vasco bater o Boavista. Com gols de Maicossuel, Loco Abreu e Herrera (2), e com Magrão descontando, o Botafogo goleou o Bonsucesso por 4 a 1 e é o líder do Grupo A da Taça Guanabara, com 12 pontos. O Flamengo (9) enfrenta o Nova Iguaçu.