Prestígio de Patrik cada vez mais alto com Felipão Enquanto a torcida palmeirense aguarda ansiosamente para ver o ídolo Valdivia em campo, Luiz Felipe Scolari parece não ter tanta pressa. Além de não querer ser acusado mais uma vez de forçar o retorno precipitado do meia - como ocorreu no fim do ano passado -, o técnico está satisfeito com o rendimento de Patrik.