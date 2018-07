Preterido no Morumbi, Arouca vira peça-chave do Santos

"É um jogo especial para mim, não posso negar. Todos sabem a maneira como saí de lá, mas não tenho mágoa. Ao contrário: tenho amigos lá e carinho por eles", conta o volante. "Mas quero vencer, como quero vencer todos os outros adversários."

O volante voltou a explicar que não deu certo no São Paulo, um dos clubes mais bem estruturados do Brasil e que paga salários e prêmios em dia, apenas por falta de oportunidade. "Em muitos jogos, fiquei no banco e em outros entrava como ala, fora da minha posição", lembra Arouca, preterido por Muricy Ramalho. "No Santos foi diferente. Quando cheguei, Dorival Júnior fez questão de dizer que queria o Arouca que ele viu no Fluminense, prometeu me escalar no meio e cumpriu", revela.

A verdade é que no Santos do primeiro semestre, Arouca teve de jogar como primeiro volante. Agora tem mais liberdade. "Com a entrada de Roberto Brum, o time ficou mais equilibrado", comemora o jogador, ídolo da torcida. "Antes a queixa era que o Santos tomava muitos gols, embora ganhasse muitos jogos por goleada. Agora é diferente."