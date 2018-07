Preterido, Phil Jackson reclama do Lakers Cinco vezes campeão da NBA pelo Los Langeles Lakers, o técnico Phil Jackson era a pedida natural da torcida após a demissão de Mick Brown, que teve péssimo início de temporada. A diretoria da franquia conversou com o treinador, mas contratou Mike D'Antoni, ex-New York Knicks e Phoenix Suns. Acordado de madrugada com a notícia, Jackson desabafou. "Me pareceu viscoso ser acordado com esse tipo de notícia. Foi estranho. Gostaria que eles tivessem sido um pouco mais claros. Seria mais respeitoso com todo mundo que estava envolvido", disse o técnico.