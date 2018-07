Previsão de chuva anima os brasileiros

Já Felipe Massa, da Ferrari, lamentou ter de gastar um segundo jogo de pneus macios na segunda parte da classificação, o Q2. "Sobrou apenas um jogo para o Q3, o que me prejudicou. Daria para largar uma ou duas posições à frente", explicou o piloto, que larga em 7.º e sonha com o primeiro pódio do ano. "A chuva vai tornar a corrida diferente. Temos chance de subir ao pódio."

Como Bruno também torce por chuva e Rubinho é um eterno amante do asfalto molhado, os três no grid esperam que caia muita água hoje em Interlagos. A Pirelli distribuiu pneus macios e médios no GP do Brasil. / L.O.