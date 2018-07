Previsão é de frio intenso no GP alemão As baixas temperaturas já eram esperadas pelas equipes no fim de semana em Nurburgring, onde será disputado, domingo, o GP da Alemanha, décimo do campeonato. Mas tanto frio com certeza não estava no programa delas e nem no da fornecedora de pneus da Fórmula 1, a Pirelli. "Hoje (ontem) caiu uma chuva fina e em alguns momentos pequenos flocos de neve", disse Heike Feldkamp, coordenadora da Hispania, ao Estado. A temperatura não passou dos 10 graus.