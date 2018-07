Primeira equipe africana a participar da Volta da França terá dois eritreus A primeira equipe africana a participar da Volta da França, a MTN-Qhubeka, anunciou nesta terça-feira a relação dos seus nove ciclistas para a próxima edição da mais tradicional prova do ciclismo mundial e definiu a sua lista com dois competidores da Eritreia e três da África do Sul.