Primeira fase da venda de ingressos para 2016 se encerra nesta quinta

A primeira fase da venda de ingressos para os Jogos Olímpicos de 2016 se encerra nesta quinta-feira. Vôlei e futebol são os esportes que mais têm tido procura, seguido por natação, basquete e atletismo. Nesta etapa, há ingressos disponíveis para todas as modalidades, mas o pedido não dá garantia de aquisição de bilhetes.

Isso porque, caso o número de pedidos ultrapasse o de ingressos oferecidos, os contemplados serão definidos em até dois sorteios. Mesmo assim, o Comitê Rio-2016 vem reiterando que este é o melhor momento para solicitar ingressos, já que, além de ser possível tentar entradas para todas as sessões, é o único momento que permite o parcelamento da compra em até cinco vezes. Segundo a entidade, essa opção tem sido escolhida por 80% dos que solicitaram ingressos.

"É importante frisar que quem fizer a solicitação agora concorre com as mesmas chances que o torcedor que fez o pedido no primeiro dia. Pedimos para os torcedores não deixarem para o último dia, quando o tráfego no site costuma ser muito grande", declarou Donovan Ferretti, diretor de Ingressos do Comitê Rio-2016, por meio de sua assessoria de imprensa.

Segundo o Comitê Rio, o número de solicitações cresceu muito nos últimos dias. "Intensificamos a campanha nas redes sociais, e a há ainda o fato de o brasileiro ter o costume de deixar a compra para os últimos dias", disse Mario Andrada, diretor de Comunicação da entidade.

Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Paraná são os estados de onde mais têm sido feito pedidos de ingressos. Dentre os estados que terão subsedes do futebol, Rio e São Paulo são os únicos em que a modalidade não lidera o ranking de pedidos. Nestes, o vôlei está no topo de solicitações.