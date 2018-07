Primeira rodada da NFL tem brasileiro e recorde de Manning

Após a abertura da NFL na última quinta-feira, entre Seattle Seahawks e Green Bay Packers, a primeira rodada do futebol americano teve mais 15 jogos entre domingo e segunda-feira. Entre os destaques, está a estreia do brasileiro Cairo Santos, que junto com o Kansas City Chiefs acabou sendo derrotado pelo Tennessee Titans. Já o vice-campeão do Super Bowl, Denver Broncos, contou com uma grande atuação de seu quarterback, Peyton Manning, para bater o Indianapolis Colts. Já a zebra da rodada foi a vitória do Miami Dolphins sobre o New England Patriots. Confira como foram os principais jogos:

Tennessee Titans 26 x 10 Kansas City Chiefs

O brasileiro Cairo Santos, kicker dos Chiefs bem que tentou, mas sua atuação não foi suficiente para impedir a derrota do time de Kansas city. Diante dos Titans, o time sofreu, especialmente com o quarterback do Tennessee, Jake Locker. Já o QB dos Chiefs, Alex Smith, foi interceptado três vezes.

Já o brasileiro acertou dois dos três field-goal que tentou, com a curiosidade de ter acertado a trave duas vezes. Para azar dos Chiefs, Ryan Succop, kicker que até ano passado jogava pelo Kansas, foi mais efetivo, e converteu seus quatro chutes para o gol. Na próxima rodada, o time de Cairo Santos terá a difícil missão de encarar o Denver Broncos.

New England Patriots 20 x 33 Miami Dolphins

Os Patriots, comandados por Tom Brady, não perdiam na abertura de sua participação na NFL desde 2003. A equipe, sempre favorita na American Football League (AFL), até que começou fazendo o que se esperava, indo para o intervalo vencendo por 20 a 10. Mas, com Knowshon Moreno conquistando 134 jardas e com uma defesa sólida, o Miami dominou os dois quartos finais e virou o jogo. O jogo foi no Sun Life Stadium, mesmo palco do amistoso entre Brasil e Colômbia.

Indianapolis Colts 24 x 31 Denver Broncos

No Sports Authority Field o que foi mais uma vitória para o Brocos na história da NFL teve um gosto especial para um dos grandes quarterbacks da liga. Após bater os Colts, Peyton Manning se tornou o segundo jogador da história a bater todos os times da NFL.

"Isto significa que estou velho", disse Manning ao final da partida. Ao lado de Julius Thomas, o QB foi responsável por três touchdowns na partida.

New York Giants 14 x 35 Detroit Lions

No primeiro jogo de Jim Caldwell como treinador do Lions, um massacre para cima dos Giants, que repetiram as péssimas atuações de 2013 (com nove derrotas na temporada regular) e deram uma mostra do que talvez seja mais um ano difícil para equipe de Nova York. O nome do jogo foi de Calvin Johnson. Ele foi o autor de dois TDs relâmpagos, contando com passes do QB Matthew Stafford. O jogo que encerrou a rodada foi a virada dos Cardinals em casa para cima do San Diego Charges.

Confira todos os resultados da primeira rodada da NFL:

Quinta-feira

Green Bay Packers 16 x 36 Seattle Seahawks

Domingo

New Orleans Saints 34 x 37 Atlanta Falcons

Minnesota Vikings 43 x 6 St. Louis Rams

Cleveland Browns 27 x 30 Pittsburgh Steelers

Jacksonville Jaguars 17 x 34 Philadelphia Eagles

Oakland Raiders 14 x 19 New York Jets

Cincinnati Bengals 23 x 16 Baltimore Ravens

Buffalo Bills 23 x 20 Chicago Bears

Washington Redskins 6 x 17 Houston Texans

Tennessee Titans 26 x 10 Kansas City Chiefs

New England Patriots 20 x 33 Miami Dolphins

Carolina Panthers 20 x 14 Tampa Bay Buccaneers

San Francisco 49ers 28 x 15 Dallas Cowboys

Indianapolis Colts 24 x 31 Denver Broncos

Segunda-feira

New York Giants 14 x 35 Detroit Lions

San Diego Chargers 17 x 18 Arizona Cardinals