Primeira seleção feminina de beach soccer fatura bronze nos Jogos Mundiais de Praia

A seleção feminina de beach soccer superou a Rússia nesta quarta-feira e conquistou o bronze dos Jogos Mundiais de Praia em Doha, no Catar. Com menos de um mês de existência, a equipe comandada pelo técnico Fabrício dos Santos fez uma ótima estreia em uma competição oficial.

"Esse bronze tem um sabor muito especial para esse grupo. Tivemos menos de sete dias para treinar o elenco, que nunca havia jogado junto. Mas a qualidade técnica das nossas atletas é algo muito acima do normal. Fizemos jogos de igual para igual com seleções que já existem há alguns anos como Espanha, Grã-Bretanha e Rússia", afirmou o treinador.

A campanha do Brasil contou três vitórias e duas derrotas. O primeiro jogo teve goleada de 7 a 2 contra Cabo Verde. Na sequência, as brasileiras venceram o México na disputa de pênaltis por 4 a 3 após empate no tempo normal por 4 a 4.

Na terceira partida veio a derrota contra a Espanha por 6 a 3. O Brasil ficou em segundo lugar no grupo e foi para a semifinal contra a Grã-Bretanha, segunda colocada do ranking mundial. Mesmo tendo dominado o jogo, a experiência das adversárias prevaleceu e elas conseguiram virar o placar e vencer por 6 a 5.

"A disputa pelo ouro escapou nos últimos segundos, mas o bronze veio com muito gosto", afirmou Fabrício dos Santos.

Já no duelo pelo bronze foi a vez do Brasil virar o jogo e derrotar a forte equipe da Rússia por 4 a 3. A vitória teve belos gols de bicicleta de Adriele e Lorena. Lorena marcou mais um e Dani Barbosa, de cabeça, marcou o quarto gol brasileiro.