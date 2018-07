Primeiro brasileiro campeão da MLB, Paulo Orlando visitará Obama

Primeiro brasileiro campeão da Major League Baseball, principal liga da modalidade no mundo, Paulo Orlando, ao lado do elenco do Kansas City Royals, será recebido por Barack Obama nesta quinta-feira, na Casa Branca, em Washington. A visita dos campeões das quatro principais ligas esportivas (NBA, NFL, MLB E NHL) ao presidente norte-americano em exercício é uma tradição no país.

Após o vice-campeonato de 2014, os Royals conquistaram, em 2015, o primeiro título desde 1985, ano justamente do nascimento de Orlando. A temporada passada também foi a primeira do brasileiro no time principal de Kansas. Antes disso, ele passou dez anos nos afiliados menores. Outra curiosidade sobre "Paulão" é que o primeiro contrato dele com uma franquia da MLB, em 2005, foi com o Chicago White Sox, time do coração de Obama.

Reserva bastante utilizado pelo técnico Ned Yost entre o último ano e o início de 2016, Paulo Orlando hoje é titular da equipe e acumula ótimos números nas principais estatísticas do jogo. Das 91 partidas dos Royals nesta temporada, o paulista começou 55 delas e entrou no decorrer de outras seis.

O Kansas City não tem o mesmo desempenho das duas últimas temporadas, quando esteve presente nas finais da MLB, chamadas de World Series. Atualmente, a franquia é a terceira colocada da divisão, com 46 vitórias e 45 derrotas. Além dos campeões de cada divisão, apenas outros dois times se classificam aos playoffs. Nesta segunda disputa, os Royals estão na quinta posição.

Esta não é a primeira vez que Paulo Orlando é recebido por uma autoridade dos Estados Unidos. Ao lado de André Rienzo, outro brasileiro que atua na liga, o camisa 16 do Kansas esteve em um evento com Joe Biden, vice de Obama, e a presidente afastada Dilma Rousseff no Departamento de Estado norte-americano, em julho do ano passado.