Primeiro jogo com Cerro Porteño será 4ª no Pacaembu O Santos confirmou o Pacaembu para o jogo de ida das semifinais da Taça Libertadores, contra o Cerro Porteño, do Paraguai, quarta-feira às 21h50. Os dirigentes levaram em consideração que no estádio da capital o público médio de 35 mil torcedores ajudou o time a se classificar às quartas de final, na decisão contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, e às semifinais, ao empatar por 1 a 1 com o Once Caldas, além da vantagem que o clube tem no aspecto financeiro com a troca de local.