Primeiro jogo da semifinal feminina será amanhã

Nos bastidores, a TV Globo pressionava pela rápida remarcação do duelo, adiado devido ao acidente sofrido pela delegação do time de Araçatuba. A oposto Joycinha reclamou da falta de bom senso das entidades.

O técnico do Osasco, Luizomar Moura, afirmou que conversou com William Carvalho, treinador rival, para que os clubes chegassem a um consenso. "A quarta-feira foi considerada ideal para que a estrutura da Superliga não fosse prejudicada", disse Luizomar. O Estado tentou contato com William Carvalho, mas a diretoria do Vôlei Futuro proibiu atletas e comissão técnica de concederem entrevistas.