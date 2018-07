Primeiro recado

A torcida animou-se para assistir à primeira exibição alviverde na nova temporada. Mais de 20 mil foram ao estádio, número muito bom e acima de expectativa. Está certo que a maioria quis homenagear Marcos, o ídolo recém-aposentado e que mereceu uma procissão prévia, da rua Turiaçu à praça Charles Muller. Depois, os que chegaram até lá aproveitaram a viagem para ver em ação a moçada de Felipão no amistoso com o Ajax.

O jogo não foi grande coisa, e ficou mais esquisito com o festival de substituições de ambos os lados, como é de praxe nesses eventos. (O mesmo ocorreu ontem, no Corinthians x Fla.) Os fãs do Palmeiras nem se lixaram para os holandeses, que outrora ditavam moda no futebol da Europa, que agora vieram cumprir compromisso oficial por aqui e escaparam um pouco do frio em sua terra. A preocupação nas arquibancadas era mesmo a de avaliar o que se pode esperar da versão 2012 do time verde.

Transcorrida meia hora da etapa final, parte da torcida chegou à conclusão de que algo deve ser feito desde já e mandou o recado, com o coro manjado e de rima esdrúxula "Ô, ô, ô, queremos jogador". Refrão acompanhado de outros menos polidos e que se referiam a determinados cartolas. A revolta ficou abafada com o gol de Pedro Carmona, no último lance, e que garantiu a vitória.

O aviso popular está lançado, a torcida palmeirense terá tolerância próxima de zero com os comandantes do clube. E não deixa de ter razão. É a mais sofrida e espezinhada dentre as seguidoras de grandes clubes nacionais. Pela movimentação de mercado apresentada até o momento, não vislumbra perspectiva de mudanças profundas em relação ao grupo tecnicamente limitado que passou 2011 a acumular decepções.

A equipe titular que Scolari mandou a campo tinha como novidade o lateral Juninho. No mais, eram as mesmas caras do ano velho. E os mesmos defeitos, as mesmas falhas, a mesma modorra. Para piorar, não há sinais de agilidade na movimentação da cartolagem. Ao contrário, sobram piadinhas de mau gosto e ações estapafúrdias. Como foi a quase contratação de Carlos Alberto, fonte de problemas por onde passou e que por pouco não desembarcou no Palestra Itália por sugestão de amigo de conselheiro. A diretoria sentiu a rejeição do passo em falso e arrumou uma desculpa esfarrapada para desfazer o trato.

O técnico não perdeu oportunidade e cutucou a inércia e a inépcia da diretoria. Com respaldo da massa palmeirense, sem nenhuma intenção de trocadilho. Resumo da ópera: ou os administradores do Palmeiras se coçam e tomam atitudes maduras ou vão cantar em outra freguesia. A torcida lascou a advertência e me fez lembrar frase que ainda hoje ouço de velhos napolitanos: Ccá nisciuno é fesso. ("Aqui ninguém é trouxa.") Será?

Aperitivo alvinegro. Certo que foi a primeira aparição, mas gostei do Corinthians nos 2 a 2 com o Fla. O time da etapa inicial, a formação que deve ser a titular. Caras novas não houve nem ritmo acelerado. Em compensação, o astral do campeão brasileiro está nas nuvens. E o Adriano? Pelo jeito, demora para entrar em forma.