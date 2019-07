Primeiros atletas do Brasil começam a chegar ao Peru para os Jogos Pan-Americanos

A cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima está marcada para sexta-feira, mas os primeiros representantes do Time Brasil já começam a chegar na vila pan-americana na capital do Peru. Neste domingo, atletas da delegação brasileira conheceram as instalações em que ficarão hospedados pelas próximas semanas e se impressionaram com as acomodações do local.

"Tivemos uma viagem tranquila e agora chegamos à vila. Esta é a minha terceira participação nos Jogos Pan-Americanos e a impressão foi muito boa. O quarto é bom, o refeitório também. A princípio, temos tudo o que precisamos aqui dentro", disse o ginasta Francisco Barretto, ouro no Pan de Guadalajara-2011 e prata em Toronto-2015.

"Os processos de desembarque e entrada na Vila foram ágeis. Buscamos nossos uniformes, fizemos as trocas necessárias com o COB, e tudo foi bem mais rápido que eu esperava. É o meu primeiro Pan e o tamanho da operação me impressionou. É uma estrutura gigantesca", relatou Pedro Mometto, do squash.

Bicampeã pan-americana (Rio-2007 e Guadalajara-2011), Duda Amorim, da seleção feminina de handebol, exaltou a oportunidade de disputar os Jogos pela terceira vez em sua carreira: "É um evento muito legal de participar, tem uma grande troca de experiências com outras modalidades, sempre dá para conversar com alguém. Ao mesmo tempo, é muito importante para nós, já que temos a chance de garantir a vaga olímpica para Tóquio 2020".

Já Gustavo Casado, da patinação artística, está empolgado com sua estreia no Pan. "Fui para a Itália treinar antes de chegar a Lima e, como é o meu primeiro Pan, estou muito ansioso para competir. A expectativa é grande. Preciso manter a calma e, se eu mantiver a cabeça tranquila, tudo dará certo", disse.

Nesta segunda-feira, estão previstas mais chegadas de brasileiros na capital do Peru. As seleções de boxe, tae kwon do e parte das equipes de atletismo, canoagem de velocidade, tiro esportivo e vela desembarcam em Lima.

A cerimônia de abertura está marcada para sexta, mas o Time Brasil já estará em ação dois dias antes. Na quarta, a seleção feminina de handebol estreia às 22h30, contra Cuba. Já as duplas de vôlei de praia, Oscar/Thiago e Ângela/Carol Horta, aguardam o sorteio das chaves para saber se já terão compromissos nesta data. O Pan 2019 vai até o dia 11 de agosto.